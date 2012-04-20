Настройка web-сервера и перенос на него сайта.

Здравствуйте, нужна помощь по переносу сайта (150mb) на VPS сервер компании http://www.namecheap.com/web-hosting/vps-hosting.aspx сразу говорю , на этом сервере нет Parallels Infrastructure Manager и Plesk панели. там другое ПО. Какое вы можете спросить сами , online ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа. данный проект предлагается уже третий раз. Пока никому не удалось это реализовать.
Сейчас он перешел в категории "срочное". Прошу откликнуться тех, кто на данный момент располагает свободным временем. Нужно довести проект до конца, чтобы сай заработал.
Нужно сконфигурировать WEB-сервер вот с такими параметрами.
o Веб-сервер Apache 1.3.31 или 2.2.x (и выше) с установленными модулями: mod_rewrite, mod_vhost_alias
o Интерпретатор серверных скриптов PHP версии 4.4.9 (версии PHP 5.x не поддерживаются!) c установленными модулями:
php_gd2 (GIF, PNG, JPEG), php_iconv, php_xslt, php_domxml, php_zip, php_curl
o Модуль оптимизатора скриптов PHP — Zend Optimizer
o Сервер баз данных MySQL версии 5.1.45 с настроенной поддержкой типов таблиц MyISAM и InnoDB.
o Почтовый сервер
После чего перенести на него сайт. Документацию по установке сайта дам заинтересовавшимся в ЛС.
Внимание!!! Сервер с ОС MacOS 10.7.3!!!
Оплата договорная. Возможно продолжение сотрудничества.
С ув. Дмитрий.
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