Настройка web-сервера и перенос на него сайта.

Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок225 просмотров
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Господа. данный проект предлагается уже третий раз. Пока никому не удалось это реализовать.

Сейчас он перешел в категории "срочное". Прошу откликнуться тех, кто на данный момент располагает свободным временем. Нужно довести проект до конца, чтобы сай заработал.

Нужно сконфигурировать WEB-сервер вот с такими параметрами.

o Веб-сервер Apache 1.3.31 или 2.2.x (и выше) с установленными модулями: mod_rewrite, mod_vhost_alias

o Интерпретатор серверных скриптов PHP версии 4.4.9 (версии PHP 5.x не поддерживаются!) c установленными модулями:

php_gd2 (GIF, PNG, JPEG), php_iconv, php_xslt, php_domxml, php_zip, php_curl

o Модуль оптимизатора скриптов PHP — Zend Optimizer

o Сервер баз данных MySQL версии 5.1.45 с настроенной поддержкой типов таблиц MyISAM и InnoDB.

o Почтовый сервер

После чего перенести на него сайт. Документацию по установке сайта дам заинтересовавшимся в ЛС.

Внимание!!! Сервер с ОС MacOS 10.7.3!!!

Оплата договорная. Возможно продолжение сотрудничества.

С ув. Дмитрий.

12 лет назад
dmz2003
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alegal
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$150
2 дня
Александр прекрасно справился с этой задачей. Все было сделано быстро, со знанием дела, плюс постоянно консультировал по возникающим вопросам. От сотрудничества остались только хорошие впечатления. PS. до этого задание не смогли выполнить два топовых исполнителя, с десятками положительных отзывов на этом сайте, третий доказывал, что это невозможно.
Работа заняла чуть больше времени, но Дмитрий оплатил дополнительные работы. Возникавшие проблемы быстро решались. Рекомендую.