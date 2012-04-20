Настройка web-сервера и перенос на него сайта.

Господа. данный проект предлагается уже третий раз. Пока никому не удалось это реализовать.

Сейчас он перешел в категории "срочное". Прошу откликнуться тех, кто на данный момент располагает свободным временем. Нужно довести проект до конца, чтобы сай заработал.

Нужно сконфигурировать WEB-сервер вот с такими параметрами.

o Веб-сервер Apache 1.3.31 или 2.2.x (и выше) с установленными модулями: mod_rewrite, mod_vhost_alias

o Интерпретатор серверных скриптов PHP версии 4.4.9 (версии PHP 5.x не поддерживаются!) c установленными модулями:

php_gd2 (GIF, PNG, JPEG), php_iconv, php_xslt, php_domxml, php_zip, php_curl

o Модуль оптимизатора скриптов PHP — Zend Optimizer

o Сервер баз данных MySQL версии 5.1.45 с настроенной поддержкой типов таблиц MyISAM и InnoDB.

o Почтовый сервер

После чего перенести на него сайт. Документацию по установке сайта дам заинтересовавшимся в ЛС.

Внимание!!! Сервер с ОС MacOS 10.7.3!!!

Оплата договорная. Возможно продолжение сотрудничества.

С ув. Дмитрий.