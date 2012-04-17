Перенос проекта fishing.su на новый хостинг.

Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок159 просмотров
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Полный перенос софта и контента. В том числе: http://map.fishing.su/

Настройка IPB под текущий вид.

Основные критерии: цена и опыт работ.

Данные заявок скрыты.

12 лет назад
Lovec1971
Сергей 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$25
1 день
Все быстро и с наименьшим напряжением заказчика.... то есть меня любимого
Оплатил быстро и без проблем
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