Не открываются некоторые сайты, Ubiquiti

есть два канала по ADSL и выделенка по Ubiquiti NanoStation Loco M5 (мост)

подключено в два разных роутера.

проблема со вторым подключением (NanoStation) через WiFi роутер.

если в роутер подключаться по LAN, то все работает нормально. если же подключиться по WiFi не открываются некоторые сайты. например 1tv.ru. Нужно ждать около 1-3 минут, чтобы он открылся, либо вообще не откроется.

если подключиться по WiFi к роутеру с каналом с ADSL на этих же устройствах, все открывается нормально.

менял местами роутеры, никакого эффекта.