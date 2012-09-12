Перенос сайта на VPS сервер

Здравствуйте! Требуется оптимизация впс, баз и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужна помощь по переносу сайта (150mb) на VPS сервер компании http://www.namecheap.com/web-hosting/vps-hosting.aspx
сразу говорю , на этом сервере нет Parallels Infrastructure Manager и Plesk панели. там другое ПО. Какое вы можете спросить сами , online chat на русском, что бы занать наверняка что сможете пернести и у вас есть опыт по переносу с таким ПО.
пожалуйста пишите свои зайвки, с точной ценой в временем на исполнение. Спасибо
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
Полный перенос софта и контента. В том числе: http://map.fishing.su/ Настройка IPB под текущий вид. Основные критерии: цена и опыт работ. Данные заявок скрыты.Завершен12 лет назад
- $50
есть два канала по ADSL и выделенка по Ubiquiti NanoStation Loco M5 (мост) подключено в два разных роутера. проблема со вторым подключением (NanoStation) через WiFi роутер. если в роутер подключаться по LAN, то все работает нормально. если же ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 2 сайта, их нужно перенести на хостинг mirohost.net. Какие данные для этого нужны, сроки цены?Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
- Необходима полная настройка, оптимизация, защита сервера на базе Cent OS. - Необходима надежная настройка почтового сервера.Завершен12 лет назад
- $500
Желательно на базе CentOS либо FreeBSD Сервер куплен здесь http://www.hetzner.de/ На сервере еще ничего не установлено. Будет запущено достаточно много сайтов с приличной нагрузкой, поэтому Требование к кандидату: - большой опыт работы по настройке серверов (не менее 5 ...Завершен12 лет назад
Требуется удалённая настройка GoIP шлюза и SIM Bank. С предложениями обращаться на скайп bsrvladНастройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Кратко опишу суть задачи: есть сайт, написанный на Perl, который переносится с одного хостинга на другой. На новом хостинге не хватает модулей для работы этого сайта.Собственно нужно их установить и настроить. Сайт очень простой, просто ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz, Debian, ISPmanager Pro Нужно сделать следующего: 1)Установить и настроить nginx (я в принципе его установил, но потом испугался большого количества потоков через него. Почитал, что могут сделать из моего сервера ...Завершен12 лет назад
Как сделать, чтобы команда «exec» правильно запускала приложения. То есть как сделать, чтобы введенное с командной строки, аналогично запускалось через php-скрипт (команда exec). какие привилегии и на какие файлы нужно выставить? *тоесть с коммандной строки работает, а через скрипт ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад