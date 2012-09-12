Перенос сайта на VPS сервер

Здравствуйте, нужна помощь по переносу сайта (150mb) на VPS сервер компании http://www.namecheap.com/web-hosting/vps-hosting.aspx

сразу говорю , на этом сервере нет Parallels Infrastructure Manager и Plesk панели. там другое ПО. Какое вы можете спросить сами , online chat на русском, что бы занать наверняка что сможете пернести и у вас есть опыт по переносу с таким ПО.

пожалуйста пишите свои зайвки, с точной ценой в временем на исполнение. Спасибо