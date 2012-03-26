Организовать доступ к 1С

$5
Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки119 просмотров
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Здравствуйте!

Есть компьютер с установленной 1С-базой (Windows XP)

Требуется помощь в настройке удаленного доступ к этой 1С-базе из другого места через RDP или как-то еще, чтобы не блокировался рабочий стол текущего пользователя.

12 лет назад
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
reaper
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Профессиональная работа. Быстро и по существу. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Понимает с полуслова :) Рекомендую к сотрудничеству.