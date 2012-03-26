Нужно оптимизировать работу сервера

Настройка сервера/ПОЗакрыт6 заявок129 просмотров
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Всем привет!

Нужно провести оптимизацию работы сервера, чтобы все нормально работало и быстро. Так же есть небольшая проблемка. На сервере все ip адреса слипаются воедино в партнерской программе скрипта Order Master - это скрипт приема оплаты. Так же не возможно зайти в некоторые разделы меню админки скрипта выдает ошибку - невозможно отобразить страницу. Так же кодировка в одном скрипте в одной дирректории краказябрами.

Жду ваших предложений. Как всегда кто сделает хорошо и не дорого, того ждет бонус.

Спасибо!

12 лет назад
boricov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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