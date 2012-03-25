Настроить сервер под joomla

$150
Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок137 просмотров
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Требуется debian-LAMP админ поправить работу Joomla на виртуалке openvz.

Сайт на Joomla первой версии иногда, бессистемно, отдает белые страницы без контента и без любых сообщений об ошибках.

Хостинг - выделенный сервер с виртуалкой debian под отдельный этот проект.

Ничего руками не собиралось, php, apache и mysql из пакетов

Исполнителю будет выдан логин и пароль с рутовым sudo.

Требуется в кратчайший срок локализовать и исправить проблему плюс дать конкретный рекоммендации по настройке подобных виртуалок для прочих проектов на Joomla.

Joomla
12 лет назад
soloweb
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$100
1 день