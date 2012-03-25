Настроить сервер под joomla

Требуется debian-LAMP админ поправить работу Joomla на виртуалке openvz.

Сайт на Joomla первой версии иногда, бессистемно, отдает белые страницы без контента и без любых сообщений об ошибках.

Хостинг - выделенный сервер с виртуалкой debian под отдельный этот проект.

Ничего руками не собиралось, php, apache и mysql из пакетов

Исполнителю будет выдан логин и пароль с рутовым sudo.

Требуется в кратчайший срок локализовать и исправить проблему плюс дать конкретный рекоммендации по настройке подобных виртуалок для прочих проектов на Joomla.