Настройка удаленных доступов на server 2003

Настройка сервера/ПОЗакрыт8 заявок158 просмотров
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Добрый день!Интересует настройка удаленных доступов к серверу для работы с установленными программами на нем с правами обычных пользователей. Изменения и установка программ - только администратором сервера.

12 лет назад
select1976
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад