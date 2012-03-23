Настройка удаленных доступов на server 2003

Нужен человек с опытом. Дано - высоконагруженный сайт ~ 500тыс просмотров в сутки. 95% процессора жрет MYSQL. конфиги MYSQL из коробки. Требуется настроить в соответствии с возможностями сервера и написать краткий todo - что изменилось в ...
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Добрый день!Интересует настройка удаленных доступов к серверу для работы с установленными программами на нем с правами обычных пользователей. Изменения и установка программ - только администратором сервера.
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