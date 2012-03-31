Перенести все базы msql server на другой диск

Настройка сервера/ПОЗавершен2 заявки129 просмотров
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Есть ms sql server 2000, работающий на впс. Нужно перенести все БД находящиеся на диске C на диск G и установить папку на диске G директорией по умолчанию для хранения БД (и описать весь процесс).

12 лет назад
perseptron
Генадий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
al_mars
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Александр выполнил задание в сверх краткие сроки. Сделал все что я просил, задокументировал все свои действия. Решил несколько сопутствующих задач. Я планирую работать с ним и в дальнейшем.
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