Перенести все базы msql server на другой диск

Требуется установить 3proxy на такую систему http://www.aha-soft.com/php/myip.php Подробности при обсуждении.
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Есть ms sql server 2000, работающий на впс. Нужно перенести все БД находящиеся на диске C на диск G и установить папку на диске G директорией по умолчанию для хранения БД (и описать весь процесс).
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