Трансляция видеопотока с вебкамеры на сайте

Требуется осуществить на сайте трансляцию потока (видео+аудио) с вебкамеры с МИНИМАЛЬНЫМ отставанием от риал-тайма.

Условия:

На компьютере с вебкамерой есть интернет, статический внешний айпи, ОС Windows. Посетитель же сайта не должен устанавливать себе на компьютер никакого дополнительного/нестандартного ПО (для отображения предпочтительна технология flash).

Нужно:

Подобрать нужное ПО из бесплатных, которое сможет транслировать с вебкамеры видеопоток (со звуком), который в свою очередь можно будет принять (например JW player'ом или чем-то подобным) и показать на сайте с минимальной задержкой по времени.

Текущее решение: трансляция через Windows Media Encoder и принятие потока на сайте и его воспроизведение путем вставки embed-объекта WM Player'а дают задержку по времени в 10-15 секунд, что неприемлимо.

Нужно добиться минимального отставания.

PS: просьба считать, что видео с сайта будет смотреть один единственный человек (а не все посетители). Поэтому заморачиваться по поводу ширины канала, связанной с количеством потребителей не стоит.