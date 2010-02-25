Помощь в установке php5 на IIS 6

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Завершен1 заявка103 просмотра

Задача - установить php5 на IIS 6

PHP
15 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$25
1 день
Весьма оперативно сработал, благодарю!
Полностью приятный заказчик.

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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