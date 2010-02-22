Настройка php + mysql

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Закрыт14 заявок308 просмотров

Необходимо настроить php и mysql.

Os: Debian 5.0

В наличии VPS сервер. CPU - 4000, RAM - 1000.

Сервер должен держать в онлайне 100-150 человек, ~100.000 хитов в день.

На VPS один сайт, cms DLE

DebianDLEMySQLPHP
15 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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