Нужно установить Centos и разбить на Raid 1

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Закрыт1 заявка170 просмотров

Нужно установить голый Centos и разбить на раид 1.

Территориально - Москва, м.Юго-Западная

Время - Воскресенье(28.02.2010) в любое время.

Сумма - 700 руб.

Кому нужны лёгкие деньги - просим в гости.

Знающему человеку работы на час максимум. - оплата ~ 24$ (700руб) на руки.

CentOS
15 лет назад
Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров