Необходимо настроить php и mysql. Os: Debian 5.0 В наличии VPS сервер. CPU - 4000, RAM - 1000. Сервер должен держать в онлайне 100-150 человек, ~100.000 ...
Нужно установить Centos и разбить на Raid 1
Нужно установить голый Centos и разбить на раид 1.
Территориально - Москва, м.Юго-Западная
Время - Воскресенье(28.02.2010) в любое время.
Сумма - 700 руб.
Кому нужны лёгкие деньги - просим в гости.
Знающему человеку работы на час максимум. - оплата ~ 24$ (700руб) на руки.
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