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Настроить сервер (Gentoo)
Настроить сервер под управлением Gentoo (установлена) в соответствии с нижеуказаными требованиями
* Php IonCube Loader.
* Linux Server (some old distributions are not supported)
* Apache Web Server
* MySQL (version 4.1.2 or higher)
* Freetype
* Jpeg
* CURL
* PHP (version 5.0 or higher)
* GD Library 2 or higher
* Mplayer + Mencoder
* Flvtool2
* .htaccess support (AllowOverride All)
PHP Configuration
* safe_mode = off
* register_globals = off
* open_basedir = (no value)
* output_buffering = on
* upload_max_filesize = 200M (or more)
* post_max_size = 200M (or more)
* max_execution_time = 0
* magic_gpc_quotes = 0
* max_input_time = 6000 (or more)
* memory_limit = 32M (or more)
* error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT
* display_errors = On
* file_uploads = On
* session.gc_maxlifetime = 14000 (or more)
* CURL,GD library and FreeType library modules need to be installed.
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