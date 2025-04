Настроить сервер (Gentoo)

Настроить сервер под управлением Gentoo (установлена) в соответствии с нижеуказаными требованиями

* Php IonCube Loader.

* Linux Server (some old distributions are not supported)

* Apache Web Server

* MySQL (version 4.1.2 or higher)

* Freetype

* Jpeg

* CURL

* PHP (version 5.0 or higher)

* GD Library 2 or higher

* Mplayer + Mencoder

* Flvtool2

* .htaccess support (AllowOverride All)

PHP Configuration

* safe_mode = off

* register_globals = off

* open_basedir = (no value)

* output_buffering = on

* upload_max_filesize = 200M (or more)

* post_max_size = 200M (or more)

* max_execution_time = 0

* magic_gpc_quotes = 0

* max_input_time = 6000 (or more)

* memory_limit = 32M (or more)

* error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT

* display_errors = On

* file_uploads = On

* session.gc_maxlifetime = 14000 (or more)

* CURL,GD library and FreeType library modules need to be installed.