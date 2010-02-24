Требуется осуществить на сайте трансляцию потока (видео+аудио) с вебкамеры с МИНИМАЛЬНЫМ отставанием от риал-тайма. Условия: На компьютере с вебкамерой есть интернет, статический внешний айпи, ОС Windows. Посетитель же сайта не должен ...
Установить Centos и настроить Raid 1
Нужно установить Центоз и настроить Raid 1
Установить удалёно, через скайп (можно сказать что установить я и так могу - просто надо проверить правильность именно для Raid)
Настроить Raid 1 можно через ssh.
Время и сумма.
Спасибо за внимание.
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