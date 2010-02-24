Установить Centos и настроить Raid 1

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Закрыт7 заявок219 просмотров

Нужно установить Центоз и настроить Raid 1

Установить удалёно, через скайп (можно сказать что установить я и так могу - просто надо проверить правильность именно для Raid)

Настроить Raid 1 можно через ssh.

Время и сумма.

Спасибо за внимание.

CentOS
15 лет назад
Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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