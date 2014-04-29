Домен для сайта видео "как сделать"

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 5

Нужно придумать название и домен для ресурса с видеоконтентом на «как сделать? как посмотреть? как узнать? как посмотреть?»

примером может служить http://www.videojug.com/film/rosie-huntington-whiteley-makeup-tutorial или http://www.videojug.com/film/how-to-make-money-with-social-media

требования:

Свободный домен в зоне ru и/или com

В имени домена максимум 6 букв (без учета зоны .ru или .com)

Легко произносимый и запоминающийся.

Можно предлагать домены не содержащие слова tv, video, film и тп, но чтобы их можно было использовать для ресурса.

Как пример — now, avito, habrahabr.