Домен для сайта видео "как сделать"

Требуется разработка названия (имени) небольшой, но качественной строительной компании. В дальнейшем потребуется слоган (девиз), - можно и совместно (сразу). Основные требования: короткое и легко запоминающееся, одинаково звучащее и значащее в английском и русском языках, отношение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать название и домен для ресурса с видеоконтентом на «как сделать? как посмотреть? как узнать? как посмотреть?»
примером может служить http://www.videojug.com/film/rosie-huntington-whiteley-makeup-tutorial или http://www.videojug.com/film/how-to-make-money-with-social-media
требования:
Свободный домен в зоне ru и/или com
В имени домена максимум 6 букв (без учета зоны .ru или .com)
Легко произносимый и запоминающийся.
Можно предлагать домены не содержащие слова tv, video, film и тп, но чтобы их можно было использовать для ресурса.
Как пример — now, avito, habrahabr.
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