Требуется накидать общий план для сайта фотографов

Собственно хочется чтобы за работу взялся профессионал, и человек который в теме.

Сайтов фотографов сейчас пруд пруди, но нужна уникальная задмку, то чего не хватает рынку.

Все готовы обсуждать лично, или в проекте.

Просто так за написание ТЗ платить не готовы, только за идею, человека который в теме )