Рекламный текст на радио для такси

# 1 — $ 50

Требуется разработать рекламный текст (сценарий) на радио для службы такси. Ролик 30 секунд.

Требуется обозначить в тексте призыв к действию (позвонить в такси или поехать на нашем такси).

Реклама должна быть внятная, обязательно должно быть сказано что такси для корпоративных клиентов (корп. клиенты - одно из основных наших направлений).

Мы такси КОМФОРТ класса. Мы не дешёвое такси, но и не премиальное. Своего рода золотая середина. Мы НЕ работаем с алкоголиками, наркоманами, бабушками, которым надо подвезти сумки с магазина, студентами, которым надо по-дешевле. Это не значит, что если нам позвонит бабушка и мы откажемся её отвезти, просто наша целевая аудитория немного выше по статусу и доходу.

Наша целевая аудитория - пассажиры, которые ценят комфорт, люди постоянно находящиеся в разъездах, командировках и знают что такое качественные услуги и безопасность.

Сайт: http://47taxi.ru

Реклама должна быть относительно короткая, чтобы засела в памяти, чтобы люди услышав название "Такси 47 регион" сразу вспоминали рекламу. Может какую-то рифму придумать.

Возможно из того что вы придумаете, мы возьмём потом в свой слоган.

Есть вопросы - лучше спросите в личку ...

Сроки - в начале недели уже должны запустить рекламу на радио ...