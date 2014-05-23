Рекламный текст на радио для такси

Всем привет. Для партнерской программы http://goo.gl/aChfyq нужен звучный слоган. Хочется, чтобы эти слова люди повторяли и это было дополнительной рекламой сервису. В слогане обязательно должна быть использована аббревиатура "КМА", это сокращенное название партнерки. Не суть, КМА будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать рекламный текст (сценарий) на радио для службы такси. Ролик 30 секунд.
Требуется обозначить в тексте призыв к действию (позвонить в такси или поехать на нашем такси).
Реклама должна быть внятная, обязательно должно быть сказано что такси для корпоративных клиентов (корп. клиенты - одно из основных наших направлений).
Мы такси КОМФОРТ класса. Мы не дешёвое такси, но и не премиальное. Своего рода золотая середина. Мы НЕ работаем с алкоголиками, наркоманами, бабушками, которым надо подвезти сумки с магазина, студентами, которым надо по-дешевле. Это не значит, что если нам позвонит бабушка и мы откажемся её отвезти, просто наша целевая аудитория немного выше по статусу и доходу.
Наша целевая аудитория - пассажиры, которые ценят комфорт, люди постоянно находящиеся в разъездах, командировках и знают что такое качественные услуги и безопасность.
Сайт: http://47taxi.ru
Реклама должна быть относительно короткая, чтобы засела в памяти, чтобы люди услышав название "Такси 47 регион" сразу вспоминали рекламу. Может какую-то рифму придумать.
Возможно из того что вы придумаете, мы возьмём потом в свой слоган.
Есть вопросы - лучше спросите в личку ...
Сроки - в начале недели уже должны запустить рекламу на радио ...
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