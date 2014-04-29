Слоган для партнерской программы

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен14 заявок1168 просмотров
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#1$50

Всем привет.

Для партнерской программы http://goo.gl/aChfyq нужен звучный слоган. Хочется, чтобы эти слова люди повторяли и это было дополнительной рекламой сервису.

В слогане обязательно должна быть использована аббревиатура "КМА", это сокращенное название партнерки.

Не суть, КМА будет использовано вначале, середине или конце слогана.

Отличными примерами удачных слоганов, которые люди повторяют и они действенны:

7788 - позвони и мы подбросим (реклама службы такси)

Мезим - для желудка незаменим.

Сама партнерка работает по схеме CPA. Логотипом является свинка. Все это не обязательно использовать в слогане, это просто для ликбеза.

Накидайте, пожалуйста, самых бредовых слоганов. Чем жестче - тем лучше. Кидайте полный бред, из него может получиться вполне замечательный креативный отжигной отзыв ;)

10 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Победитель конкурса
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1
Был проведен конкурс, результатами которого не пользовался и победителя не собирался выбирать. При этом вышло так, что технически Светлана все же была выбрана призером. Ситуацию пояснил как есть, слоган всегдам можно проверить, что не используется на сайте. При этом Светлана все же требует оплату моей ошибки, считаю такой подход каким то нечеловеческим, можно все таки войти в положение, а не требовать деньги за ошибку. Полагаю человек, ведущий себя таким образом в данной ситуации, может повести себя также и с потенциальным заказчиком. Не рекомендую к сотрудничеству.
Назвав меня победителем в конкурсе, заказчик сделал из меня лже-призера. Я получила всплывающую картинку и сообщение, вы выиграли. Пока я что-то напутала и неверно нажала на кнопки, я таким образом завершила проект и отказалась от своего приза. Теперь я называюсь победителем, хотя все мои многочисленные просьбы возобновить сделку, заказчик сначала игнорировал, а потом написал, что на самом деле ему ни один вариант не подошел, а просто нужно было выбрать победителем хоть кого-то.
Заявки фрилансеров
bslana
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1
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