Слоган для партнерской программы

Собственно хочется чтобы за работу взялся профессионал, и человек который в теме. Сайтов фотографов сейчас пруд пруди, но нужна уникальная задмку, то чего не хватает рынку. Все готовы обсуждать лично, или в проекте. Просто так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Для партнерской программы http://goo.gl/aChfyq нужен звучный слоган. Хочется, чтобы эти слова люди повторяли и это было дополнительной рекламой сервису.
В слогане обязательно должна быть использована аббревиатура "КМА", это сокращенное название партнерки.
Не суть, КМА будет использовано вначале, середине или конце слогана.
Отличными примерами удачных слоганов, которые люди повторяют и они действенны:
7788 - позвони и мы подбросим (реклама службы такси)
Мезим - для желудка незаменим.
Сама партнерка работает по схеме CPA. Логотипом является свинка. Все это не обязательно использовать в слогане, это просто для ликбеза.
Накидайте, пожалуйста, самых бредовых слоганов. Чем жестче - тем лучше. Кидайте полный бред, из него может получиться вполне замечательный креативный отжигной отзыв ;)
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