Слоган для партнерской программы

# 1 — $ 50

Всем привет.

Для партнерской программы http://goo.gl/aChfyq нужен звучный слоган. Хочется, чтобы эти слова люди повторяли и это было дополнительной рекламой сервису.

В слогане обязательно должна быть использована аббревиатура "КМА", это сокращенное название партнерки.

Не суть, КМА будет использовано вначале, середине или конце слогана.

Отличными примерами удачных слоганов, которые люди повторяют и они действенны:

7788 - позвони и мы подбросим (реклама службы такси)

Мезим - для желудка незаменим.

Сама партнерка работает по схеме CPA. Логотипом является свинка. Все это не обязательно использовать в слогане, это просто для ликбеза.

Накидайте, пожалуйста, самых бредовых слоганов. Чем жестче - тем лучше. Кидайте полный бред, из него может получиться вполне замечательный креативный отжигной отзыв ;)