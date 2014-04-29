Дополнить минисценарий лав-стори

Сам сценарий: они сидят в парке с телефонами/планшетами/ноутбукам....переписываются....как-то фоном идет часть их переписки...договариваются о встрече! он ждет ее в парке на лавке....гуляют-гуляют-гуляют и доходят до "сюрприза"...полянка...плед...пикник и там он ей делает предложение))

На наш взгляд простовато, чего-то не хватает. Хотелось бы внести пару изюминок, съемки будут в лесопарке, можно разнообразить на береговой полосе.