Необходимо написать концепцию сценария для рекламного брендового ролика оборудования для водоснабжения Акварио (http://aquario.ru). Длительность ролика не более 30 секунд. Целевая аудитория от 30 и выше, в основном мужчины. ...
Название для бытового прибора
Нужно придумать новое название для озонатора для дезинфекции воды, воздуха, продуктов питания OZONER GL 3188
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Художественно-техническое описание товаров (межкомнатные двери 46 шт.) — интересные, разные, уникальные. Примерно 500 знаков в каждом. Подробности по запросу.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Наша компания занимается авто-светом, а именно ремонтом и тюнингом оптики. Клиентская база наработанная, но хочется больше, заодно оставив конкурентов далеко позади. Было решено заказать рекламу на радио, и самая проблема оказалась в создании ...Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для сайта о профессиональной косметике и интернет-магазина косметики, одновременно. Название можно предлагать как связанные с тематикой так и просто благозвучные, например как «avito», но ...Нейминг и Слоганы57 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для сайта о профессиональной косметике и интернет-магазина косметики, одновременно. Название можно предлагать как связанные с тематикой так и просто благозвучные, например как «avito», но ...Нейминг и Слоганынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые копирайтеры! Нужно название для англоязычного адалт-сайта при условии, что домен в зоне .com свободен. Вашу фантазию я не ограничиваю, готов рассмотреть любые варианты. Главное учтите, домен нужен для англоговорящей ...Нейминг и Слоганы32 заявкиЗакрыт10 лет назад
продажа сантехники и всех комплектующих для ее монтажа, а так же радиаторыНейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо название для магазина хозяйственной тематики. Продавать будем, инкубаторы, автоклавы для консервации, лапшерезки, бочки дубовые, кадки, тандыры, оборудования для производства сыра и сметаны, производства домашнего пива, различные пресса, отпугиватели грызунов и комаров, коптильни, мангалы, казаны, ...Нейминг и Слоганы66 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен креативный слоган для брокера Форекс Ya-hi (сайт: http://ya-hi.com/). Слоган должен подчеркивать 8 отличительных черт от остальных брокеров: 1) Большие спреды 2) Никаких бонусов и кредитов 3) Не моментальный ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад