Требуется придумать нейминг для компании по продаже подъемных кранов, включающий слово 'кран'. Название будет использоваться для выбора домена и создания логотипа. Рассматриваются варианты, аналогичные конкуренту 'кранэкс'.
Название для студии с реабилитационными тренажерами и массажем
Необходимо придумать название для студии с реабилитационными тренажерами и массажем.
Основное направление - здоровье.
Возможность привязки к местности. Местонахождение ЖК "Заречный"
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