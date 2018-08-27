Название кулинарного проекта

# 1 — $ 10

Нужно придумать название для кулинарного проекта. О чем проект: 1 - Торты на заказ (легкие муссовые торты с натуральными вкусами, без сахара, белой муки и прочих вредных ингредиентов). 2 - Кулинарный блог и мастер-классы (здоровая еда, много овощей, азиатская и особенно тайская кухня, советы от профессионального повара). Все это делает один человек (я). Меня зовут Ксения. Название может быть любым, английским или русским, главное, чтобы оно было стильным-модным-молодежным!