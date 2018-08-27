Название для учебного центра

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт47 заявок842 просмотра
#1$35

ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ НАЗВАНИЮ- Область или сфера деятельности компании: Учебный центр дополнительного образования и профессионального обучения для детей и взрослых. В центре представлены курсы по направлениям: образование в сфере индустрии красоты парикмахер итд, Имиджмейкер(имидждизайнер), дизайн интерьера, фотодело, менеджер по туризму, флорист, Модельер-конструктор.

Курсы предоставляют самое качественное образование по самым востребованным в современном мире направлениям .

Демографические характеристики целевой аудитории,на которую рассчитывается будущее название: мужчины и женщины от 14 лет и выше 

- Ассоциации с будущим названием компании,какая идея должна быть в названии:Максимально качественное образование для детей от 14 лет и взрослых по самым модным профессиям.

- С чем название должно ассоциироваться у потенциальных клиентов: Максимально качественное образование для детей от 14 лет и взрослых по самым модным профессиям.

- Обязательные требования к названию: В названии должно быть одно или два слова , значение расширенное не привязанное только к индустрии красоты, так как перечень курсов со временем планируется расширяться. 

- Простое написание и звучание на английском и русском языке!

7 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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