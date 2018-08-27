Оффер-мейкер

Перед нами стоит задача захватить все торговые площадки своими мощными объявлениями.

Для этого нам нужен человек, который хорошо понимает, что такое оффер. Может генерировать неординарные идеи, которые будут продавать. Еще для тебя не должно составлять труда погружение в новую сферу.

Так же плюсом будет владение навыками копирайтера.

Для отбора, я предлагаю вам сделать тестовое задание по которому я сразу пойму, подходите вы или нет.

Придумайте 3 оффера на такие темы как: продажа компьютера, ремонт ноутбука и заправка картриджей.

Если вы собираетесь использовать клеше - лучше просто закрывайте заказ.

Мы приветствуем людей, которые умеют показывать соль, а не просто лить воду.

Примеры:

Ремонт пылесоса за 1 день со скидкой 13% - гарантия от 1 до 3 лет!

Отремонтируем кофемашину за 1 день или ремонт будет бесплатным!