Нейминг постельного белья

Нейминг и СлоганыЗавершен16 заявок249 просмотров
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Нужно дать имена группе товаров исходя из расцветки.

Самих товаров около 100.

Важность каждого имени незначительна.

11 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
uroboroscopy
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
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