Придумать название

Нейминг и СлоганыЗавершен6 заявок187 просмотров
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Детские центры

5 лет назад
kaumof
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
14 дней
WMZ
Все отлично
Спасибо Алмазу за сотрудничество по проекту нейминга, всё-таки любой опыт это опыт. Не могу сказать, что всем доволен. Постараюсь объяснить по пунктам: 1. Постановка задачи. Возможно это связано с неопытностью, но все же задача поставлена весьма абстрактно, без дополнений и пояснений. Наводящие вопросы или какие-то другие манипуляции, направленные на то чтобы понять суть, никак не помогли мне выявить опорные точки. И это естественно в результате привело к увеличению объёма проделанной работы без увеличения стоимости услуг. 2. Коммуникация. Алмаз, отвечает на сообщения, но очень односложно, что вызывает странные ощущения, словно ты общаешься с незаинтересованным в задаче человеком. А также без проблем может пропасть на неделю другую. 3. Оплата. Как бы там ни было, хочу отметить, что оплата всё-таки была произведена. Растраивает, что Алмаз не захотел пользоваться безопасной сделкой. (это конечно же мои риски, но все же) С авансом вопросов не возникло, а вторую часть мне пришлось ждать около двух недель, и я уже не надеялся её получить. Таким образом, хочу сказать, что сотрудничать можно, но не факт, что Вы получите от этого удовольствие.
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