Необходимо придумать название магазина, салона красоты. Это название должно быть коротким, легко запоминающимся и понятным. Должно нести в себе яркую эмоцию, оценку

или характеристику бизнеса и его специфику. Оно должно легко читаться,

произноситься и склоняться.