Придумать слоган для комиссионно магазина

# 1 — $ 30

Придумать слоган для комиссионного магазина "КАРМАН" со словам Ломбард который позиционировал нас с ломбардом. Как правило слоган будет использовать на вывески с наружи. Примеры которые уже используется: Мы лучше чем ЛОМБАРД, лучше чем ЛОМБАРД, Новый взгляд на ЛОМБАРД. Слоган пишется с акцентом на слово Ломбард. Надо чтобы люди понимали что здесь Ломбард. Примеры прикрепил