Придумать слоган для комиссионно магазина

$30
Нейминг и СлоганыЗавершен54 заявки1227 просмотров
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#1$30

Придумать слоган для комиссионного магазина "КАРМАН" со словам Ломбард который позиционировал нас с ломбардом. Как правило слоган будет использовать на вывески с наружи. Примеры которые уже используется: Мы лучше чем ЛОМБАРД, лучше чем ЛОМБАРД, Новый взгляд на ЛОМБАРД. Слоган пишется с акцентом на слово Ломбард. Надо чтобы люди понимали что здесь Ломбард.   Примеры прикрепил 

5 лет назад
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
Победитель конкурса
Hiksos
Иван 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
#1
Иван, молодец приятно работать
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Hiksos
Иван 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
#1
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