Название для пива

Нейминг и СлоганыЗавершен114 заявок1266 просмотров
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#1$45

Добрый день! Необходимо разработать название для пива.

  • Пиво с коротким сроком хранения 2 месяца –именно это нужно обыграть!
  • Важно  избежать ассоциаций со скоропортящимися продуктами!
  • Название не должно ассоциироваться  с неготовым, не созревшим пивом.
  • Не уходим в  сказочные названия, например 12 месяцев.
  • Не нужно названий связанных ингредиентами, вкусом,  варкой, брожением  - это совершенно другая территория.
  • Название должно быть на русском языке.
Желаем всем удачи и верим, что то самое название обязательно найдется для такого хорошего пива!
5 лет назад
trisud
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
5 лет назад
#1
Работа выполнена качественно и точно в срок!
Рад был сотрудничеству снова. Всем рекомендую.
Заявки фрилансеров
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
5 лет назад
#1
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