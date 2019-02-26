Создать нейминг/брендинг для туристического агенства.

Необходимо придумать название магазина, салона красоты. Это название должно быть коротким, легко запоминающимся и понятным. Должно нести в себе яркую эмоцию, оценку или характеристику бизнеса и его специфику. Оно должно легко читаться, произноситься и склоняться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
туристическое агенство, нужна разработка:
1.Название агенства (+домен)
2.Слогана
3.Логотипа
Жду ваших условий и предложений как по всем позициям так и по отдельно выбранным, с указанием цены и прикрепленным портфолио.
доп.инфо:
Целевая аудитория - физ.лица (розница)
Возрастная группа - 18+
Продукт ориентирован на - мужчины 40/60 женщины
Ценовой диапазон - от эконом до премиум
Основные конкуренты -
В приоритете -
Аббревиатурные названия
Образованные с помощью аллитерации
Усеченные названия (образованные с помощью соединения частей нескольких слов)
Предметные указательные названия
Название должно - Привлекать туристов
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