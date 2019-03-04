Размещение постов в соц.сетях.

Придумать слоган для комиссионного магазина "КАРМАН" со словам Ломбард который позиционировал нас с ломбардом. Как правило слоган будет использовать на вывески с наружи. Примеры которые уже используется: Мы лучше чем [b]ЛОМБАРД, [/b]лучше чем [b]ЛОМБАРД, [/b]Новый ...