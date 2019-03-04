Придумать (или перефразировать примеры) названия для курсов массажа

Названия должны быть не избитыми, то есть не подойдут «фигура Афродиты» и подобные, емкими

При этом названия обязательно должны отражать суть массажа

1. Метаболический(разгоняющий обмен веществ) массаж. Пример: Метаболика

2. Липолитический (расщепление жиров) пример: Липтинободи

3. Лимфолитический ( выводящий жидкость) пример: слим массаж

4. Ручная лепка тела пример: Манупластика, армопластика

5. Послеродовое восстановление

6. Для стройных ног

7. Для ягодичных мышц пример: тяжелый низ

8 экспресс пример: sos

9. Суперэффективный авторский необходимо , чтобы в этом случае фигурировало название студии « DR.WAXON” Разместить повторно