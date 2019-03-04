Придумать (или перефразировать примеры) названия для курсов массажа

Нейминг и СлоганыЗакрыт19 заявок346 просмотров
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Придумать (или перефразировать примеры) названия для курсов массажа 

Названия должны быть не избитыми, то есть не подойдут «фигура Афродиты» и подобные, емкими 

При этом названия  обязательно должны отражать суть массажа 

1. Метаболический(разгоняющий обмен веществ) массаж. Пример: Метаболика 

2. Липолитический (расщепление жиров) пример: Липтинободи

3. Лимфолитический ( выводящий жидкость) пример: слим массаж 

4. Ручная лепка тела пример: Манупластика, армопластика

5. Послеродовое восстановление 

6. Для стройных ног

7. Для ягодичных мышц пример: тяжелый низ 

8 экспресс пример: sos

9.  Суперэффективный авторский необходимо , чтобы в этом случае  фигурировало название студии « DR.WAXON” Разместить повторно

5 лет назад
NinoRobe
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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