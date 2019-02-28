Название бренда электронных систем управления и электротехники

# 1 — $ 50

Придумать название бренда для фирмы занимающейся разработкой, производством и сбытом электронных систем управления и электротехники

Название для жителей стран СНГ и бывшего СССР должно быть:

Легко и быстро произносимо

Легко читаемо как на русском, так и на латинице

Легко запоминаемо

Понятно рядовому пользователю

В названии должны отсутствовать слова электро, радио, аббревиатуры КБ, ПО, ПТК и другие аббревиатуры.

Легко ассоциативно с электротехникой

в перспективе выход фирмы на европейский рынок