Придумать название бизнеса

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Закрыт46 заявок1080 просмотров

Мы супер крутая, активная команда, которая готовит образовательную академию для молодежи. 

Мы хотим создать кайфовое комьюнити для молодежи, где они могут развиваться, общаться и изменять свою жизнь с каждым днем!

Сейчас нам нужен тот, кто сможет придумать имя для нашей академии! Я жду тебя :)

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