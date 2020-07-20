Придумать название бизнеса

Мы супер крутая, активная команда, которая готовит образовательную академию для молодежи.

Мы хотим создать кайфовое комьюнити для молодежи, где они могут развиваться, общаться и изменять свою жизнь с каждым днем!

Сейчас нам нужен тот, кто сможет придумать имя для нашей академии! Я жду тебя :)