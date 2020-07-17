Придумать название для магазина нижнего белья

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Закрыт55 заявок1165 просмотров

Необходимо придумать название для магазина нижнего белья ручной работы.Продукт ориентирован на молодых девушек.Критерии: игривое, не существующие на рынке, запоминающееся, также чтобы можно было сделать страницу в инст без нижних подчеркиваний впереди (_love) - такое не подходит.

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