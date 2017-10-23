Придумать название сервиса доставки еды

# 1 — $ 20

Наша компания имеет:

1) службу курьеров доставки еды из кафе и ресторанов.

2) сайт агрегатор выбора кафе и заказа еды на дом, офис

Первый вариант подбора названия: по виду деятельности. Название должно быть простым и желательно ассоциироваться с доставкой еды и службой курьеров

Второй вариант: можно просто красивое, звучное, оригинальное название на русском или латинице. Например: Uber, Get skype, befree, Аскона, Амила, и т.п. Желательно придумать одно слово, максимум 2.

Чтобы легко, созвучно звучало в разговоре компании молодых людей: " Давай закажем пиццу в(через) ..."

Третий вариант: использовать метод Аллитерации по примеру «zakazaka», «Coca-Cola», пельмени «Сам Самыч», конфеты на палочке «Chupa-Chups»

Четвертый вариант: Составное слово

образованное при сложении двух слов. Например, коммерческий банк «Альба-банк», авиакомпания «Аэрофлот», оператор сотовой связи «БиЛайн», автоконцерн «Volkswagen», зубная паста «Aquafresh», линия средств по уходу за волосами «Sunsilk», кредитные карты «MasterCard»

Пятый вариант: название или выражение из произведения массовой художественной культуры: кино, мультипликация, музыка, литература и др. В качестве примеров можно привести такие бренды как молочные продукты «Простоквашино», ресторан «Белое солнце пустыни», сеть магазинов кожи и меха «Снежная королева»

Желательно название должно быть русским значением, варианты на английском типа deliveryfood, foodfox лучше НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Так же по названию смотрите чтобы домен был свободен и писался легко на латинице в зоне .ru

Можно проверить на сайте reg.ru