Требуется название для системы сертификации (СДС)

# 1 — $ 50

Необходимо предложить название для Системы добровольной сертификации (СДС).

Сертификация касается систем менеджмента.

Для понимания: добровольная сертификация — предусматривает сертификацию продукции/ услуг только по инициативе ее изготовителя/исполнителя. Система добровольной сертификации включает в себя правила, согласно которым осуществляется сертификация и подтверждается качество продукции / услуг.

Сегмент: юридические лица.

Название системы не обязательно должно содержать слова: серт, стандарт, сертификат…

Название может состоять как из одного слова, так и из нескольких, но не более 5 слов.