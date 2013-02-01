Требуется название для системы сертификации (СДС)

Нужно на постоянной основе подбирать интересные домены для сайтов из разных тематик. Домены должны быть свободные. Минимум символов. Только в зоне .ru
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Необходимо предложить название для Системы добровольной сертификации (СДС).
Сертификация касается систем менеджмента.
Для понимания: добровольная сертификация — предусматривает сертификацию продукции/ услуг только по инициативе ее изготовителя/исполнителя. Система добровольной сертификации включает в себя правила, согласно которым осуществляется сертификация и подтверждается качество продукции / услуг.
Сегмент: юридические лица.
Название системы не обязательно должно содержать слова: серт, стандарт, сертификат…
Название может состоять как из одного слова, так и из нескольких, но не более 5 слов.
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