Здравствуйте! В интереьер необходимо сделать дизайн фотообоев. Размер 212*420 Требуется подобрать и скорректировать фотографию, разместить логотип и название сайта, подготовить к печати. Подробная информация в личку
Cделать подпись к фотографиям
Вырезать фото в восьмиугольник и сделать подпись.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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