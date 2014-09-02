Cделать подпись к фотографиям

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок239 просмотров

Вырезать фото в восьмиугольник и сделать подпись.

11 лет назад
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
11 лет назад
$2
1 день
Все супер, спасибо!!!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
11 лет назад

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