Ретушь фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен27 заявок411 просмотров

Требуется ретушь фотографий. Человек в интерьере+портрет. Образец могу выслать на почту по запросу.

Около 10 фото. При удачном первом исполнении - постоянное сотрудничество.

Указывайте цену за 1 фото

11 лет назад
art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Приятно было сотрудничать.Спасибо
Спасибо за предоставленную работу! Желаю успехов в вашей деятельности!

Заявки фрилансеров

Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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