Вот из этих 6 фото: https://www.sendspace.com/file/ap95xn необходимо сделать стильный простой коллаж,для шапки на этот сайт http://clip2net.com/s/iLHGMb

Может просто квадратно-прямоугольные нарезкие сделать, с красивыми эффектами,что бы подходило к общей стилистике сайта.

http://www.babingtonhouse.co.uk/

Как тут, только тут очень крупно, а нам поменьше и хотелось бы поинтереснее.

Сроки сегодня

цена до 300 рублей.

Приоритет цене.

На выходе нужен джипег.

Выбираю исполнителя в течении часа.