Подбор фотографий для сайта

Задачи дизайнеру по mira.pro

Далее идут задачки по поиску картинок. Основная идея – это разукрасить сайт, дать эмоциональные фотографии, они не обязаны соответствовать теме текстов, но желательно. Если требуется покупка фотографий – мы оплатим и купим, когда увидим какие они будут.

Такие сайты, которые мы делаем, они красивые только благодаря фотографиям. Именно фотки разукрашивают странички и делают их запоминающимися. Вот к этому мы и идем.

Оплата работы 350 рублей в час. Будет оплачено все время, потраченное на работы (прошу не тратить время бесполезно и чаще согласовывать промежуточные результаты). Оплату будем делать поэтапно, например, постранично. Что касается размеров фотографий, они должны быть как сейчас на сайте. Наш верстальщик Виталий будет на связи по скайпу отвечать на эти вопросы, вытаскивать текущие фотографии, чтобы было от чего отталкиваться.

Оценку фотографий я буду проводить сам и буду давать корректировки оперативно. Замену изображений будем проводить мы сами, нам нужны только сами фотографии и визуалы.

1) http://mira.pro/

Первый слайдер там изображены планшет и сотовый. На этих картинках надо поместить скрин шот главной мира про как он отображается на них. Девушку заменить на какую то другую не азиатку. Эти картинки в png с прозрачным фоном

Четвертый слайд – найти похожий фон.

Пять горизонтальных блоков (начиная с “Адаптивные дизайны сайтов”) надо предложить цвера раскраски фонов в пастельные, чтобы эти блоки были более разукрашенными и не такими мрачными. Это может быть и градиет.

Три блока начиная с “XP и SCRUM-МЕТОДОЛОГИИ” - та же задача – подраскрасить, углы скругленные будут

2) http://mira.pro/web-sites/design/

там чувак показывает пальцами вверх – заменить на похожего человека, пусть обрезанного, но не из этого шаблона, радостного, для эффекта.

Там где идут примеры с белочками – туда поставить картинки

а) скрин мира про главной заставки

б) скрин new.safe2000.ru

в) скрин cherry-hostel.ru

г) скрин new.kramax.su

Эти скрины не обязаны быть с самого верха страниц, лучше взять те части сайта, которые красивые.

3) http://mira.pro/web-sites/landing-pages/

а) раздел “технологии” - предложить другие картинки, потому что эти стандартные из шаблона, взять из интернета, подходящие по смыслу

б) на слайдере идут картинки фоном, найти другие или купить их, потому что эти стандартные

4) http://mira.pro/web-sites/multi-language/

та же задача для фонов, которые меняются, они должны быть разрешением минимум как у дисплеев Retina

5) http://mira.pro/foto-video.html

в слайдере заменить фотки чтобы были разные

6) http://mira.pro/web-sites/support/

там при проматывании идут фотки айфонов – предложить варианты на замену в соответствии со содержимым разделов или любые другие, лишь бы избавиться от этих стандартных, они по размеру должны быть как сейчас

7) http://mira.pro/seo/

а) тут в слайдере тоже заменить на фотки и на визуалы, не из стандартного шаблона

б) в разделе “технологии” предложить 3-4 фотки такого размера на замену, просто для настроения

8) http://mira.pro/prices/

тут разрел с пустыми блоками в ценах 360х360 – я думаю надо подобрать квадратные фотки чего то что создает настроение, потому что я пока не представляю как визуализировать эти работы. И сделаем эти картинки размером 360 на 180 пикс, чтобы было удобнее

9) http://mira.pro/web-sites/internet-marketing/

а) в слайдере заменить фон и визуалы. Фон там один, визуалов несолько

10) http://mira.pro/cms/

а) тут заменить фон на слайдере – их три

б) в примеры дать картинки которые будут сделаны для пункта 2

11) http://mira.pro/hosting/

тут везде подобрать картинки или визуалы нужных размеров и фон для слайдера, а на слайдере тот серый блок 640 на 340 это будет какой-то визуал, связанный с темой