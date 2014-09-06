Эффект для фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок229 просмотров

Нужно создать эффект, когда часть фотографии черно-белая, а часть - цветная.

11 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель!
Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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