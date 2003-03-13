Редактирование документа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок269 просмотров

Требуется отредактировать документ в jpg формате(скан копию) .

11 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн-макет мобильного баннерного стенда

    необходимо подготовить дизайн-макет мобильного баннерного стенда. Стенд представляет собой аналог press wall, но для личного использования на вечеринке. Задача: - отредактировать предоставленное фото в стиль поп-арт (черный на светло-сером фоне) - ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Коллаж

    $9

    Вот из этих 6 фото: https://www.sendspace.com/file/ap95xn необходимо сделать стильный простой коллаж,для шапки на этот сайт http://clip2net.com/s/iLHGMb Может просто квадратно-прямоугольные нарезкие сделать, с красивыми эффектами,что бы подходило к общей стилистике сайта. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подбор фотографий для сайта

    Задачи дизайнеру по mira.pro Далее идут задачки по поиску картинок. Основная идея – это разукрасить сайт, дать эмоциональные фотографии, они не обязаны соответствовать теме текстов, но желательно. Если требуется покупка фотографий – ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ретушь

    Добрый день. Фотографу требуется помощник для обработки фото (ретушь, светокоррекция )

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вставить фото машин на фоны московских дворов

    есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно: 1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон 2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработать фото

    Добрый день, Требуется поменять фон на 3-х фотография. Работа не сложная, но подробности и сами фото предоставлю уже исполнителю. От вас примерная стоимость и сроки. Спасибо.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обрезать фон у 20 фотографий.

    Имеем 20 фотографий кофеварок, все они разного размера и это должно быть видно при размещении на сайте. Необходимо: Вырезать серый фон, далее в каждой серии (их там четыре: SNS, CNC-CL, HWT-CL и HWA-CL) найти ...

    HTML
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад