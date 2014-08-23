Обработка фото .cr2

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  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок258 просмотров

Требуется обработка фото (формат CR2) для последующей их вставки в шапку сайта vmstar.ru

На выходе нужны готовые png

Всего 30 фоток.

Пример фото тут: https://yadi.sk/i/o-f2BCFzaAUrr

11 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$35
2 дня
Все сделано четко. Спасибо.
С Анатолием приятно общаться и работать, ответственный и вежливый, постоянно на связи, моментальная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
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