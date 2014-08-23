Требуется отредактировать документ в jpg формате(скан копию) .
Обработка фото .cr2
Требуется обработка фото (формат CR2) для последующей их вставки в шапку сайта vmstar.ru
На выходе нужны готовые png
Всего 30 фоток.
Пример фото тут: https://yadi.sk/i/o-f2BCFzaAUrr
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Обработка фотографий20 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо подготовить дизайн-макет мобильного баннерного стенда. Стенд представляет собой аналог press wall, но для личного использования на вечеринке. Задача: - отредактировать предоставленное фото в стиль поп-арт (черный на светло-сером фоне) - ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать эффект, когда часть фотографии черно-белая, а часть - цветная.Завершен11 лет назад
- $9
Вот из этих 6 фото: https://www.sendspace.com/file/ap95xn необходимо сделать стильный простой коллаж,для шапки на этот сайт http://clip2net.com/s/iLHGMb Может просто квадратно-прямоугольные нарезкие сделать, с красивыми эффектами,что бы подходило к общей стилистике сайта. ...Завершен11 лет назад
Задачи дизайнеру по mira.pro Далее идут задачки по поиску картинок. Основная идея – это разукрасить сайт, дать эмоциональные фотографии, они не обязаны соответствовать теме текстов, но желательно. Если требуется покупка фотографий – ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Фотографу требуется помощник для обработки фото (ретушь, светокоррекция )Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть несколько сотен фото jpeg на белом фоне с неравными сторонами (555 х 416 и др.) Требуется изменить стороны до 555 х 555 или до другой большей стороны. Без искажений изображения.Завершен11 лет назад
есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно: 1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон 2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на ...Завершен11 лет назад
разрезать картинку на отдельные картинки, просто прямоугольниками вырезатьОбработка фотографий20 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Требуется поменять фон на 3-х фотография. Работа не сложная, но подробности и сами фото предоставлю уже исполнителю. От вас примерная стоимость и сроки. Спасибо.Завершен11 лет назад