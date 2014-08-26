Нужно вырезать фигуры из фона, волосы нужно обтравить маской.

Оставить в файле ТОЛЬКО ВЫРЕЗАННЫЕ фигуры, фон не нужен.

(если вы не знаете как делать маску слоя для волос или у вас слабый интернет канал,

пожалуйста не откликайтесь на этот проект)

ВНИМАНИЕ! Цветовой профиль изменять нельзя!

Сохранить нужно в формат TIFF с альфаканалом

Вырезать нужно 8 фотографий. Цена 500 р.