Сделать 5 банеров 540х256 по автотематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки233 просмотра

Нужно сделать 5 продающих банеров 540х256 по автотематике в слайдер главной страницы.

Ищю человека на переодическую работу

11 лет назад
autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Качество на высоте!!!! По срокам сделано настолько быстро, что мне просто пришлось выбрать его из все претендентов!!! Пока все остальные веблансеры "телились" Станислав уже выслал мне примеры половины баннеров, которые я хотел сделать. Советую исполнителя, как профессионала своего дела! В течении проекта был всегда на связи, оперативно исправил все замечания!
Сотрудничеством с Алексеем очень доволен. Проект интересный и близкий мне по теме. Даже несмотря на то, что потребовалась проверка моих умений в качестве тестового задания, наши вкусы и понимание проекта сразу сошлись. По утверждению и оплате никаких вопросов. Все легко и быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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