Сделать 5 банеров 540х256 по автотематике

Качество на высоте!!!! По срокам сделано настолько быстро, что мне просто пришлось выбрать его из все претендентов!!! Пока все остальные веблансеры "телились" Станислав уже выслал мне примеры половины баннеров, которые я хотел сделать. Советую исполнителя, как профессионала своего дела! В течении проекта был всегда на связи, оперативно исправил все замечания!