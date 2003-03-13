Восстановление испорченных JPEGов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки274 просмотра

Здравствуйте!

Переписал фотки с фотика и ближе к концу все файлы не открываются и все программы говорят, что они испорчены. Пробовал разные проги для восстановления, но ничего не помогает. Может тут, среди вас есть профи, кто сможет восстановить.

11 лет назад
dwight
Шрут 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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