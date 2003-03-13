Нужно вырезать фигуры из фона, волосы нужно обтравить маской. Оставить в файле ТОЛЬКО ВЫРЕЗАННЫЕ фигуры, фон не нужен. (если вы не знаете как делать маску слоя для волос или у вас слабый интернет ...
Восстановление испорченных JPEGов
Здравствуйте!
Переписал фотки с фотика и ближе к концу все файлы не открываются и все программы говорят, что они испорчены. Пробовал разные проги для восстановления, но ничего не помогает. Может тут, среди вас есть профи, кто сможет восстановить.
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