Обработка в Pop Art

Добрый день нужно научить меня обрабатывать фото в стиле Pop Art с минимальной отрисовкой от руки (только штрихи блеск в глазах и т.д) чтобы получился вот такой результат

http://s019.radikal.ru/i601/1408/7e/e92975ce20ac.jpg

Сам я искал уроки и у меня получился такой результат

http://s020.radikal.ru/i708/1408/14/df577d04ac84.jpg

Если у вас получится как на первой картинке ( четкие линии, профессионализм ) и вы мне сможете это объяснить пишите в личку и кидайте что у вас получилось. Главное чтобы это было быстро и просто, можно сделать Action

Оригинал для тренинга

http://s019.radikal.ru/i640/1408/ff/ab53cfb1ce51.jpg