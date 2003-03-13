Обработка фотографии к дизайну презентации

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Добрый день. Необходимо об работать фотографии, готовые фото должны вписываться в дизайн презентации.

Даю скрин страницы из презентации. Фотографии с зеркалки будут на недели. Фотографий к работе будет 5

11 лет назад
lashers
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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