Нужно сделать 5 продающих банеров 540х256 по автотематике в слайдер главной страницы. Ищю человека на переодическую работу
Обработка фотографии к дизайну презентации
Добрый день. Необходимо об работать фотографии, готовые фото должны вписываться в дизайн презентации.
Даю скрин страницы из презентации. Фотографии с зеркалки будут на недели. Фотографий к работе будет 5
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